На улице 8 Марта у николаевской продавщицы отобрали колбасу

08.02.17 08:21Сколько просмотров этой статьи64Сколько комментариев этой статьи0

Работники администрации Заводского района и полиции во время совместного рейда наведались к «стихийным» продавцам.

Один из них продавал колбасу на пешеходной части улицы 8 Марта, а другой приторговывал разными вещичками возле дома №38 на улице Крылова.

Рейдовики у нарушителей товар забрали и передали на хранение в КП «Центральный рынок», сообщили в администрации Заводского района.

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