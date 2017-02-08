25.01.17 11:391780
На улице 8 Марта у николаевской продавщицы отобрали колбасу
|08.02.17 08:21
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Работники администрации Заводского района и полиции во время совместного рейда наведались к «стихийным» продавцам.
Работники администрации Заводского района и полиции во время совместного рейда наведались к «стихийным» продавцам.
Один из них продавал колбасу на пешеходной части улицы 8 Марта, а другой приторговывал разными вещичками возле дома №38 на улице Крылова.
Рейдовики у нарушителей товар забрали и передали на хранение в КП «Центральный рынок», сообщили в администрации Заводского района.