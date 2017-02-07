В Британии родители две недели гуляли и фотографировались с мертвой дочерью

07.02.17 13:36Сколько просмотров этой статьи41Сколько комментариев этой статьи0

Молодая супружеская пара из Великобритании 16 дней гуляла с трупом своей новорожденной дочки, которая из-за хромосомных отклонений умерла вскоре после рождения

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Супруги Шарлотта и Аттила, проживающие в британском городе Лидс, с большим нетерпением ждали появление на свет своего первенца. Беременность у британки протекала нормально, однако незадолго до родов врачи сообщили молодым родителям неутешительную новость – их долгожданная дочка появится на свет с хромосомными отклонениями.

У девочки были серьезные проблемы с дыхательной системой и сердцем. Новорожденный ребенок не мог дышать самостоятельно, однако доктора не могли провести ему операцию, чтобы это исправить. В итоге девочка прожила всего четыре недели и скончалась прежде, чем Шарлотта и Аттила успели по-настоящему почувствовать себя родителями.

Тело умершей малышки поместили в специальную охлажденную камеру, и на протяжении 16 дней до похорон ее родителям разрешали по 5-10 минут гулять с уже мертвой девочкой. Как оказалось, безутешные родители еще и фотографировались с трупом своего ребенка.

Позже убитая горем британка опубликовала в соцсетях фото с ребенком и призвала других родителей ценить те моменты, которые у них есть.

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