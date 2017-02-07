В шести областях Украины зафиксирована чума свиней

07.02.17 11:33Сколько просмотров этой статьи61Сколько комментариев этой статьи0

В очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС.

В шести областях Украины были зарегистрированы случаи африканской чумы свиней. Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей во вторник, 7 февраля.

Так, случаи АЧС были зарегистрированы в Днепропетровской, Херсонской, Винницкой, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях.

"При исследовании отобранных проб биоматериала в Государственном научно-исследовательском институте по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизы (Киев) с 4 по 6 февраля был установлен диагноз африканской чумы свиней", – говорится в сообщении.

Очаги заражения зафиксированы в г. Никополь (Днепропетровская область), с. Малые Копани (Херсонская область), с. Выщеольчедаив и Муровани Курыливцы (Винницкая область), с. Чутово (Полтавская область), с. Большие Приходы (Харьковская область).

Кроме того, вирус АЧС был обнаружен у двух погибших диких кабанов, содержавшихся в личном подсобном хозяйстве в с. Грузское Кировоградской области.

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