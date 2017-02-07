На Николаевщине погиб мужчина при пожаре

6 февраля в 8:00 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возникновении пожара в жилом доме по ул. 8 марта с. Агрономия Арбузинского района. Спасателей вызвали соседи.

Как известно из "Новости N", по указанному адресу выехало отделение 6 Государственной пожарно-спасательной части. При проведении разведки в доме было обнаружено тело погибшего мужчины. В 08:30 пожар был локализован и в 8:40 полностью ликвидирован на площади 4 кв.м. Для тушения было привлечено 1 единица техники и 4 человека личного состава.

Причина пожара устанавливается.