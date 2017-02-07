На Николаевщине на реконструкции детского городка «Сказка» из бюджета украли миллионы гривен

На Николаевщине руководителю предприятия «Південьбудмонтаж» и начальнику управления капитального строительства Николаевской облгосадминистрации сообщено о подозрении в хищении бюджетных средств в сумме 3,9 миллиона гривен.

Установлено, что руководители «Південьбудмонтажа» и чиновники, действуя в интересах общества с ограниченной ответственностью, перечислили из бюджета 1,8 миллиона гривен за проведение работ по реконструкции водопровода в селе Дмитровка Казанковского района и 2,1 миллиона гривен - за проведение работ по реконструкции детского городка «Сказка» в Баштанке.

Однако предусмотренные договорами работы в полном объеме выполнены не были. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. За совершенные преступления им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.