Штаб АТО: Украинские позиции обстреляли 78 раз (видео)

07.02.17 08:43Сколько просмотров этой статьи74Сколько комментариев этой статьи0

Ранения получил один военный.

За минувшие сутки боевики 78 раз открывали огонь из запрещенных минскими договоренностями видов вооружения. В результате ранения получил один украинский военный, сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebok утром во вторник, 7 февраля.

Согласно сообщению, украинские позиции в районе Авдеевки были обстреляны из 152-мм артиллерии, танков, 120 и 82-мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, на Донецком направлении под обстрелы минометов попали Троицкое, Верхнеторецкое, Каменка, Луганское, Опытное и Зайцево.

На Мариупольском направлении из 122-мм артиллерии, гранатометов и минометов различных калибров боевиков обстреляли Богдановку, Новогригорьевку, Лебединский, Водяное, Гнутово, Широкино и Марьинку. По Широкино огонь вел танк, по Марьинке - БМП, а по Новотроицкому - крупнокалиберные пулеметы.

На Луганском направлении Крымское неоднократно обстреливала 122-мм артиллерия боевиков. Минометы и гранатометы "работали" по Желтому и Крымскому. По Новозвановке производил обстрелы танк.

В свою очередь в ДНР заявляют, что украинские силовики обстреляли поселок Зайцево в пригороде донецкой Горловки – огонь вели около шести часов.

Отметим, в Евросоюзе обеспокоены ситуацией на востоке Украины, но будут поддерживать страну и дальше.

Похожие новости

05.07.14 09:10В районе боевых действий сгорело 180 га зерновых полей

29.06.14 19:00Сегодняшнее вече может оказаться последним мирным - сотники Майдана

26.06.14 16:10В ДНР заявили, что перемирие практически невозможно, но переговоры будут продолжаться

14.06.14 12:10Уничтожен лидер мариупольских террористов «Чечен»

30.04.14 12:48Турчинов признал, что власть потеряла контроль в Донбассе

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Вторник, 07.02.2017

Закругление верхнее-левое

14:28Сегодня родился английский писатель, классик мировой литературы Чарльз Диккенс

14:12Киев тоже разжигает войну - Foreign Policy

13:53В Николаеве появится Центр реабилитации участников АТО

13:44«Нико-Баскет» против БК «Мариуполь»: 1:1

13:40Ученые: Все живое на Земле уничтожит светодиодное освещение

13:36В Британии родители две недели гуляли и фотографировались с мертвой дочерью

12:49Из Николаева в Авдеевку отвезли тонны продуктов и тысячи теплых вещей

12:38Узнать все: Николь Кидман напишет откровенную автобиографию

12:23На Николаевщине бушует непогода: на дорогах гололед, а дорожной спецтехники - нет

12:14На Николаевщине сложные погодные условия

11:49Во вторник по Украине — мороз и сильный снег

11:46Баку запретил товары из Донбасса

11:33В шести областях Украины зафиксирована чума свиней

11:29В Закарпатье автобус сорвался в обрыв

11:00На Николаевщине погиб мужчина при пожаре

10:45Лунный календарь стрижек на февраль 2017 года: благоприятные дни для стрижки и окрашивания волос

10:37На Николаевщине на реконструкции детского городка «Сказка» из бюджета украли миллионы гривен

10:26Вратарь испанской команды забил победный гол с 80 метров

10:19Трамп считает, что он нравится Обаме

10:07Никто никого не бил, – Парасюк рассказал, что на самом деле произошло во время конфликта с полицией

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

Справедливость: в Одессе снесут незаконный новострой

24.01.17 14:451750

Справедливость: в Одессе снесут незаконный новострой

24.01.17 15:001600

Документальный спектакль в Николаеве «Живые истории» и шквал зрительских эмоций

24.01.17 15:121570

Николаевцам предлагают поделиться ненужными вещами с нуждающимися на ярмарке «Free market»

24.01.17 15:211660

Николаевцы возмущены бардаком на главной площади Николаева

Самые читаемые

25.01.17 09:2214140

Сегодня День Татьяны – праздник студентов

29.01.17 19:256580

«Свободовцы» прошли по центру Николаева факельным шествием

30.01.17 14:005730

«Сознательные украинцы срезали рельсы, соединяющие Украину и ЛНР»,- Владимир Парасюк

01.02.17 12:505480

Таинственные «гребни» высотой с 16-этажный дом найдены на Марсе

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама