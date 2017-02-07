Первомаец, который хотел купить автомобиль, обогатил жулика на 8000 гривен

В Первомайске 59-летний мужчина нашел в интернете объявление о продаже автомобиля по привлекательной цене и договорился с продавцом о покупке.

Доверившись телефонному незнакомцу, мужчина перечислил на указанный им банковский счет предоплату в размере 8000 гривен и стал ждать доставку легковушки.

Так и не получив заказ, потерпевший неоднократно пытался связаться с «продавцом», но все его попытки были тщетными - номер абонента был отключен от мобильной сети. Об этом сообщили в Первомайском отделе полиции.