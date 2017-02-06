"Надоело, больше не выдерживаю" - военнослужащий покончил с собой

На Тернопольщине повесился 50-летний участник АТО. В петле мужчину нашли 5 февраля на территории очистных сооружений на окраине села Посухов Бережанского района.

Об этом сообщает полиция области.

"Надоело, больше не выдерживаю. Оставляю вам номер карты, чтобы было за что похоронить", - такие последние слова он сказал по телефону своему родному брату.

После этого разговора он перестал отвечать на звонки.

"Погибший в 2015 году был призван в ряды Вооруженных сил по мобилизации, после возвращения устроился в местную воинскую часть. Несколько раз был в зоне проведения антитеррористической операции.

Руководство части характеризует его как положительного человека, который всегда выполняла поставленные задачи", - рассказал временно исполняющий обязанности начальника Бережанского отдела полиции Петр Панашия.

Погибший готовился к очередной поездки в зону АТО. Причины суицида выясняют правоохранители.