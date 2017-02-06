В Николаеве ликвидировали вооруженную банду рэкетиров

06.02.17 16:28Сколько просмотров этой статьи53Сколько комментариев этой статьи0

Во время обысков правоохранители нашли оружие с патронами, гранату РГД-5, дымовые шашки, много ювелирных изделий и наркотики

В Николаеве правоохранители задержали четырех рэкетиров, которые систематически требовали деньги у местных жителей.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Правоохранители установили, что участники группировки искусственно провоцировали бытовые конфликты, после чего, угрожая расправой, требовали деньги с граждан за "закрытие инцидента". Оперативники СБ Украины "взяли" злоумышленников на окраине Николаева при получении десяти тысяч гривен", – отмечают в спецслужбе.

При обысках по месту жительства фигурантов дела изъято две единицы стрелкового оружия с патронами, граната РГД-5, дымовые шашки, много ювелирных изделий и наркотики.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 189 Уголовного кодекса Украины, одному из главарей объявлено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

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