Киевский Печерский суд отказал в ходатайстве об аресте директора Николаевского морпорта

Печерский районный суд Киева рассмотрел ходатайство следователя Генеральной прокуратуры и отказал в аресте исполняющего обязанности директора государственного предприятия «Николаевский морской торговый порт» Сергея Колтыпина, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением (часть 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщает издание "Никвести", об этом говорится в постановлении суда от 2 февраля.

«В удовлетворении ходатайства старшего следователя в особо важных делах второго следственного управления по расследованию уголовных производств в сфере экономики Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины Алфимова О.В., согласованного прокурором отдела процессуального руководства и поддержки государственного обвинения управления процессуального руководства, поддержки государственного управления и представительства в суде Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины Бедрековским М.М. о применении меры пресечения в виде содержания под стражей относительно Сергея Колтыпина — отказать» — говорится в постановлении суда.

Стоит отметить, что обвинение требовало 60 дней содержания под стражей или более 4 миллионов гривен залога.