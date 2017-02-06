Обострение возле Авдеевки пошло на спад

06.02.17 11:38Сколько просмотров этой статьи48Сколько комментариев этой статьи0

Все школы в городе снова заработали и более 500 детей пришли на уроки.

Обострение ситуации в районе Авдеевки пошло на спад, заявил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский в эфире 112 Украина.

"Пик обострения боевой ситуации возле Авдеевки немного пошел на спад. Надеюсь, сегодня уже заработают школы. Условия для открытия есть. Электроэнергия восстановлена, еще дорабатывают. Тепло есть, до конца сегодняшнего дня вода будет в полном объеме", - отметил он.

Жебривский добавил, что уже сформированы 10 строительных бригад, они приступают к восстановительным работам в домах.

Позже Жебривский сообщил УНН, что все школы в городе снова заработали и более 500 детей пришли на уроки.

"Все школы в Авдеевке заработали в том режиме, в котором они работали до этого. Более 500 детей уже учатся на уроках. И только в старой Авдеевке в школу отправились 34-37 детей", - сказал Жебривский.

Похожие новости

03.02.17 19:15В ДНР озвучили потери за неделю

03.02.17 18:10В Авдеевке начали восстанавливать энергоснабжение

02.02.17 13:22В Авдеевке обстреляли бригаду электриков

02.02.17 11:37В жилой застройке Авдеевки замечены танки

02.02.17 11:33Марьинка под обстрелом, мины упали возле школы

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Понедельник, 06.02.2017

Закругление верхнее-левое

13:10В Австралии изъяли рекордную партию кокаина на $240 млн

12:35Сегодня родился ямайский музыкант стиля регги - Боб Марли

12:21Проверка субсидий: инспекторы пойдут по квартирам и изучат "стиль жизни"

12:05Киевский Печерский суд отказал в ходатайстве об аресте директора Николаевского морпорта

12:00Скоро в Николаеве — Отборочный чемпионат Украины и Всеукраинский турнир по киокушинкай каратэ

11:48Появился трейлер новых "Пиратов Карибского моря"

11:38Обострение возле Авдеевки пошло на спад

11:36Николаев готовится к непогоде

11:26В США сын и мать сменили пол, став первой трансгендерной семьей в мире

11:16Стриптизершу из Киева Анну Зюзину подозревают в убийстве британского бизнесмена Барри Принга

10:38В Николаевской области на ремонт дорог в 2017 году выделено 75 миллионов гривен

10:30Где в Николаеве не будет воды: найдите свой адрес

10:22ВИДЕО: очевидцам удалось заснять белый НЛО в заповеднике Сундарбан

10:19В чемпионате Николаевской области по легкой атлетике у Ольги Мындрул два "золота»

10:17Британские ученые нашли связь между весом человека и его доходом

10:07Цены на бензин достигнут 30 грн/л во второй половине года – эксперт

10:00Самолет Qatar Airways совершил самый длительный в истории полет

09:48Как аферисты обманывают украинских туристов: об этом стоит знать

09:17Кто-то закройте ей рот, – волонтер раскритиковал высказывания Савченко

09:09Украина увеличивает добычу газа

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

23.01.17 13:242390

Поліції потрібні нові кадри. Оголошено конкурс

23.01.17 13:391660

Директор КП «Николаевкоммунтранс»- патриот своего города и страны

23.01.17 14:001460

Запорожье — криминальный лидер Украины

23.01.17 14:101520

Минималка в 3200 грн: работников переводят на полставки и отправляют в отпуска

Самые читаемые

25.01.17 09:2213860

Сегодня День Татьяны – праздник студентов

24.01.17 00:419200

«Почему пенсионеры платят квартплату, а депутат Филевский нет?», - Владислав Чайка

29.01.17 19:256440

«Свободовцы» прошли по центру Николаева факельным шествием

30.01.17 14:005470

«Сознательные украинцы срезали рельсы, соединяющие Украину и ЛНР»,- Владимир Парасюк

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама