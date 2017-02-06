Обострение возле Авдеевки пошло на спад

Все школы в городе снова заработали и более 500 детей пришли на уроки.

Обострение ситуации в районе Авдеевки пошло на спад, заявил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский в эфире 112 Украина.

"Пик обострения боевой ситуации возле Авдеевки немного пошел на спад. Надеюсь, сегодня уже заработают школы. Условия для открытия есть. Электроэнергия восстановлена, еще дорабатывают. Тепло есть, до конца сегодняшнего дня вода будет в полном объеме", - отметил он.

Жебривский добавил, что уже сформированы 10 строительных бригад, они приступают к восстановительным работам в домах.

Позже Жебривский сообщил УНН, что все школы в городе снова заработали и более 500 детей пришли на уроки.

"Все школы в Авдеевке заработали в том режиме, в котором они работали до этого. Более 500 детей уже учатся на уроках. И только в старой Авдеевке в школу отправились 34-37 детей", - сказал Жебривский.