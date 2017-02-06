Стриптизершу из Киева Анну Зюзину подозревают в убийстве британского бизнесмена Барри Принга

06.02.17 11:16Сколько просмотров этой статьи51Сколько комментариев этой статьи0

Британка пресса уже не первый год пишет о странной гибели бизнесмена Барри Принга, случившейся на Украине в 2008 году.

Родственники уверены, что это было убийство, но расследование ведется не в Британии, поэтому их мнение не имеет никакого значения.

Не так давно в прессе появились новые подробности темного дела о гибели состоятельного иностранца в Киеве.

Тело бизнесмена только сейчас было доставлено в Великобританию. По данным Daily Star у мужчины отсутствовала печень и почки.

В организации убийства мать Барри Принга подозревает его жену – украинку Анну Зюзину, с которой он год состоял в браке.

С эффектной 29-летней женщиной бизнесмен познакомился на сайте знакомств. Подруга по переписке говорила, что работает учительницей. Позже выяснилось, что Анна Зюзина танцует эротические танцы, однако владелец прибыльного IT-бизнеса Принг уже был влюблен.

Спустя год после свадьбы мужчина погиб от наезда автомобиля: он ловил на дороге такси после вечера в ресторане, тогда как его супруга вернулась за перчатками. Сообщается, что пара поужинала в ресторане «Казачок» и отказалась от предложения официанта вызвать им такси - почему-то они решили сделать это на улице.

Известно, что на машине были ворованные номера, она не затормозила и не остановилась.

Родственников насторожило то, что уже через считанные дни после гибели мужа украинская супруга Анна Зюзина продала его автомобиль Range Rover, имущество и помещения, а также перевела деньги с его банковских счетов. Кроме того, Анна приехала на родину Барри и получила свою часть наследства - 1,5 миллиона фунтов стерлингов.

На Украине в 2011 году было повторно возбуждено уголовное дело об убийстве. Помогать расследованию в Великобритании Анна Зюзина отказалась, так как, по ее словам, она уже общалась с украинской полицией.

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