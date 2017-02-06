Из-за сильных снегопадов в Киеве ограничили движение транспорта

06.02.17 08:25Сколько просмотров этой статьи67Сколько комментариев этой статьи0

Власти Киева ограничили въезд крупногабаритного транспорта в город из-за ухудшения погодных условий.

Об этом сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА.

"В связи с ухудшением погодных условий в понедельник, 6 февралю 2017 года, с 06:00 утра въезд крупногабаритного транспорта в столицу будет ограничено", – говорится в сообщении.

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Понедельник, 06.02.2017

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