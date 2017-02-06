Из-за сильных снегопадов в Киеве ограничили движение транспорта Власти Киева ограничили въезд крупногабаритного транспорта в город из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА. "В связи с ухудшением погодных условий в понедельник, 6 февралю 2017 года, с 06:00 утра въезд крупногабаритного транспорта в столицу будет ограничено", – говорится в сообщении. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама