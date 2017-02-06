23.01.17 13:242390
Из-за сильных снегопадов в Киеве ограничили движение транспорта
|06.02.17 08:25
|67
|0
Власти Киева ограничили въезд крупногабаритного транспорта в город из-за ухудшения погодных условий.
Власти Киева ограничили въезд крупногабаритного транспорта в город из-за ухудшения погодных условий.
Об этом сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА.
"В связи с ухудшением погодных условий в понедельник, 6 февралю 2017 года, с 06:00 утра въезд крупногабаритного транспорта в столицу будет ограничено", – говорится в сообщении.