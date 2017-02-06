У николаевца в подъезде отобрали кошелек и золотую печатку

В Центральном районе 59-летний николаевец стал жертвой разбойного нападения.

Около 21:40 он зашел в подъезд дома №14-Б на улице Архитектора Старого, где между первым и вторым этажами на него напал незнакомец.

От удара по голове мужчина потерял сознание, а когда очнулся, то обнаружил, что преступник забрал его мобильный телефон, золотую печатку и кошелек, в котором находились 150 гривен. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.