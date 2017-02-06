23.01.17 13:242390
В Николаеве задержали четверых бандитов, которые отобрали у жертвы "Мерседес"
|06.02.17 08:18
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В воскресенье ночью дежурный управления патрульной полиции в городе Николаеве, изучая сводку, обратил внимание на разбойное нападение, совершенное около часа назад на территории Баштанского района.
В воскресенье ночью дежурный управления патрульной полиции в городе Николаеве, изучая сводку, обратил внимание на разбойное нападение, совершенное около часа назад на территории Баштанского района.
Там четверо бандитов ударили мужчину ножом в лицо, отобрали деньги, мобильный телефон и автомобиль "Мерседес".
Предположив, что преступники могут ехать в Николаев, инспектор решил сориентировать наряды патрульных. И, как оказалось, не зря. Уже через полчаса на Варваровском мосту патрульные остановили автомобиль, который подпадал под ориентировку.
В салоне машины находились четверо пьяных мужчин в возрасте 46-49 лет. Они сознались в совершении преступления. У одного из них нашли нож, а другой, помимо всего прочего, разыскивался Очаковским отделом полиции по подозрению в совершении кражи. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции города Николаева.