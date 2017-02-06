Сутки в АТО: погибших нет, пятеро раненых

06.02.17 08:00Сколько просмотров этой статьи67Сколько комментариев этой статьи0

Всего зафиксировано 94 обстрела по позициям ВСУ.

За сутки 5 февраля в зоне АТО зафиксировано 94 обстрела, сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Мариупольском направлении из артиллерии 152- и 122-миллиметра обстреляны Бердянское, Лебединское и Талаковка. Из минометов - Троицкое, Красногоровка, Павлополь, Марьинка, Водяное, Широкино и Гнутово. Под огонь гранатометов и стрелкового оружия попала Красногоровка, Марьинка, Лебединское, Новотроицкое. Снайперы обстреливали Гнутово и Павлополь. БМП и танк - Широкино и Красногоровку.

На Луганском направлении из минометов обстреляли Катериновку, Попасную, Новозвановку. Из гранатометов и стрелкового оружия - Крымское, Новоалександровку, Троицкое. По Крымскому и Желтому огонь вели снайперы противника.

На Донецком направлении из танков, 120 и 82 миллиметровых минометов, гранатометов и стрелкового оружия неоднократно велся огонь по позициям ВСУ в районе Песков, Авдеевки, Каменки, Зайцевого, Опытного, Новгородского, Железного и Луганского. По Невельскому вел огонь снайпер, а по Луганскому - БМП противника.

"В целом зафиксировано 94 обстрела. Пятеро наших военных ранены, один травмирован ", - говорится в сообщении.

В ДНР же заявляют, что за минувшие сутки зафиксировали 524 обстрела. В ЛНР сообщают о двух обстрелах своих позиций.

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