В Пакистане 14 человек погибли из-за схода лавины на деревню

14 человек, в том числе шестеро детей погибли в Пакистане из-за схода лавины. Снежная масса накрыла местную деревню, расположенную в горном районе Шер Шал.

В результате схода лавины 25 домов оказались погребёнными под толщей снега. Из-за сильного снегопада, начавшегося накануне, некоторые жители деревни покинули её и отправились в безопасное место, но многие семьи остались в своих домах.

Девять человек были извлеченные из-под завалов живыми, они госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Несколькими часами позже в том же округе ещё одна лавина накрыла полицейский блокпост в районе Арунду вблизи пакистано-афганской границы, травмы получили семь стражей порядка.

На место катастрофы отправились военные для поисков выживших, также в район направлены спасательные вертолёты с гуманитарной помощью.

19 января лавина накрыла один из курортных городков в Италии. Стихия заживо похоронила под слоем снега десятки туристов, проживающих в местном отеле.