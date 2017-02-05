23.01.17 08:001530
В Пакистане 14 человек погибли из-за схода лавины на деревню
|05.02.17 20:52
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14 человек, в том числе шестеро детей погибли в Пакистане из-за схода лавины. Снежная масса накрыла местную деревню, расположенную в горном районе Шер Шал.
14 человек, в том числе шестеро детей погибли в Пакистане из-за схода лавины. Снежная масса накрыла местную деревню, расположенную в горном районе Шер Шал.
В результате схода лавины 25 домов оказались погребёнными под толщей снега. Из-за сильного снегопада, начавшегося накануне, некоторые жители деревни покинули её и отправились в безопасное место, но многие семьи остались в своих домах.
Девять человек были извлеченные из-под завалов живыми, они госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
Несколькими часами позже в том же округе ещё одна лавина накрыла полицейский блокпост в районе Арунду вблизи пакистано-афганской границы, травмы получили семь стражей порядка.
На место катастрофы отправились военные для поисков выживших, также в район направлены спасательные вертолёты с гуманитарной помощью.
19 января лавина накрыла один из курортных городков в Италии. Стихия заживо похоронила под слоем снега десятки туристов, проживающих в местном отеле.