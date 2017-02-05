В Мехико легализовали эвтаназию и частично марихуану

В столице Мексики глава правительства города Анхель Мансера в ходе торжественной церемонии подписал первую в истории Конституцию Мехико, предполагающую право на эвтаназию и частичную легализацию марихуаны.

Как заявил Мансера во время торжественной церемонии, в воскресенье для Мехико настал исторический день, и его жители стали частью современных и прогрессистских законов. Глава правительства добавил, что Конституция означает выбор Мехико в пользу прав и свобод.

Проект документа долгое время обсуждался на заседании учредительной ассамблеи, и его неоднократно приходилось менять под давлением оппозиции. Например, из проекта были исключены легализация проституции, право голосовать горожанам с 16 лет, введение минимального отпуска в размере 20 дней и фиксированной 40-часовой рабочей недели.

Но и оставшиеся в Конституции положения, как пишут местные СМИ, являются в определенной степени революционными. В частности, конституция предполагает разрешение эвтаназии, в тексте это названо «правом на достойную смерть» и использование марихуаны в медицинских целях, а также запрет на приватизацию водных ресурсов города и равенство брака для сексуальных меньшинств.

Также в Конституции впервые прописывается преимущество пешеходов перед водителями транспортных средств, защита животных, борьба с незаконной уличной торговлей и обеспечение бесплатным интернетом публичных пространств.

В январе 2016 года в Мехико начались масштабные реформы, благодаря которым город получил финансовую и налоговую независимость от решений центральных властей, а нового алькальда нельзя будет сместить даже решением сената — только по итогам референдума.