В Николаеве возле Варваровского моста столкнулись сразу три автомобиля

Сегодня, 5 февраля, около 18:00 при въезде на Варвароский мост произошло-дорожно-транспортное происшествие с участием сразу трех автомобилей. Причиной аварии стал пешеход, которого водитель вовремя не заметил. Об этом с места события сообщает корреспондент интернет-издания «Мой город».

Как выяснилось, водитель автомобиля Iran Khodro серого цвета увидел, что пешеход начал переходить дорогу по зебре. Чтобы пропустить человека, водитель резко затормозил и в этот момент в него сзади въехала Honda Accord. По инерции, учитывая темное время суток и мокрый асфальт, в Honda врезался микроавтобус Mercedes.

В результате ДТП никто не пострадал, все три автомобиля получили механические повреждения. Сейчас на месте аварии работают сотрудники патрульной полиции для выяснения точных причин происшествия.