Из Авдеевки эвакуировали 266 человек – ГСЧС

05.02.17 10:05Сколько просмотров этой статьи51Сколько комментариев этой статьи0

К восстановительным работам в городе привлечено 260 человек

. Сегодня по состоянию на 7:00 утра из Авдеевки эвакуировали 266 человек, из которых 124 ребенка. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Из Авдеевки эвакуировано 266 человек, их них 42 человека пожилого возраста и 124 ребенка. На протяжении суток – 22 человека, их них 10 детей. Сформированы списки из 33 человек на эвакуацию. Их них 16 детей", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что к восстановительным работам привлечено 260 человек и 60 единиц техники.

Сообщается, что тепло в дома жителей Авдеевки подается централизовано за счет теплоэнергоцентрали Авдеевкого коксохимического завода.

"Температура теплоносителя в сети - 50 градусов тепла, в квартирах температура воздуха +18 - 20 градусов", – отметили в ГСЧС и добавили, что централизованное водоснабжение города продолжает осуществляться по графику из имеющегося резерва.

Централизованого энергоснабжения в городе по-прежнему нет, работают 24 генератора

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