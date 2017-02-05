На Николаевщине с начала года задержаны 57 преступников

На территории Николаевской области в течение 2016 работниками полиции по подозрению в совершении преступлений были задержаны 827 человек по 376 уголовным производствах, в январе текущего года - 57 человек по 24 производствах, сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Большинство лиц в прошлом году задержано в г. Николаеве - 458 (55%), за пределами областного центра отмечается значительное количество задержанных в Первомайском - 102 человека (12%), Березанском - 42 человека (5%), Николаевском - 38 человек (4 %) районах и в г. Южноукраинске - 28 человек (3%).

Статистика свидетельствует, что в подавляющем большинстве задержанными являются мужчины. Работниками полиции в 2016 и в текущем году лица задерживались в основном за совершение умышленных убийств, других преступлений против жизни и здоровья человека, краж и грабежей при отягчающих обстоятельствах, разбойных нападений, незаконное обращение с оружием и незаконное завладение транспортными средствами, хулиганство.

Прокурорами местных прокуратур Николаевской и прокуратуры Николаевской области осуществляется постоянный надзор за законностью каждого задержания.

В частности, согласно статье 213 настоящего Кодекса уполномоченное должностное лицо, осуществившее задержание, обязано немедленно сообщить об этом орган (учреждение), уполномоченный законом на предоставление бесплатной правовой помощи.

С января текущего года прокуроры ежедневно, получая из полиции информацию о лицах, задержанных в порядке, предусмотренном статьей 208 УПК Украины, непосредственно из Регионального центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Николаевской области в телефонном режиме получают подтверждение того, что уполномоченные работники правоохранительных органов сообщили указанный Центр о задержании лиц.

Таким образом права задержанных соблюдены и обеспечен своевременный защиту указанных лиц.