22.01.17 13:101670
В боях под Авдеевкой погиб николаевский воин Роман Климов
|05.02.17 09:43
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В бою с террористами под Авдеевкой 2 февраля погиб николаевец Роман Климов. 27-летний воин служил в 72-й отдельной механизированной бригаде, сообщают "Николаевские новости".
В бою с террористами под Авдеевкой 2 февраля погиб николаевец Роман Климов. 27-летний воин служил в 72-й отдельной механизированной бригаде, сообщают "Николаевские новости".
До войны работал токарем на Николаевском машиностроительном заводе и Николаевском бронетанковом заводе.
Мобилизован в июне 2014 года, сразу подписал контракт до окончания особого периода. Был зачислен на должность снайпера, но по факту служил в составе экипажа БМП. Участвовал в боях 72-й бригады в районе Волновахи, с октября 2016-го воевал в промзоне Авдеевки, был ранен, после лечения вернулся на фронт. Остались мать и сестра.
Вечная память Герою!