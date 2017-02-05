В боях под Авдеевкой погиб николаевский воин Роман Климов В бою с террористами под Авдеевкой 2 февраля погиб николаевец Роман Климов. 27-летний воин служил в 72-й отдельной механизированной бригаде, сообщают "Николаевские новости". До войны работал токарем на Николаевском машиностроительном заводе и Николаевском бронетанковом заводе. Мобилизован в июне 2014 года, сразу подписал контракт до окончания особого периода. Был зачислен на должность снайпера, но по факту служил в составе экипажа БМП. Участвовал в боях 72-й бригады в районе Волновахи, с октября 2016-го воевал в промзоне Авдеевки, был ранен, после лечения вернулся на фронт. Остались мать и сестра. Вечная память Герою! Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама