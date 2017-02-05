Боевики выпустили по Авдеевке 8 вагонов боеприпасов за 5 дней В течение последних пяти дней боевики выпустили по позициям украинских военных возле Авдеевки и самому городу 345 тонн боеприпасов, что соответствует восьми заполненным железнодорожным вагонам. Об этом рассказал руководитель украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) генерал-майор Анатолий Петренко, сообщает пресс-служба Министерства обороны. **— В течение последних пяти суток российско-оккупационные войска 13 раз осуществляли штурмовые действия, направленные против подразделений Вооруженных сил Украины и мирного населения в районе Авдеевки. Более 7 тысяч 500 боеприпасов было выпущено по Авдеевке из тяжелого вооружения. Трое суток, преимущественно ночью, велись обстрелы жилых массивов. В общем, 345 тонн боеприпасов, а это восемь заполненных вагонов, было выпущено по позициям сил АТО и мирным жителям Авдеевки, - сказал Анатолий Петренко.** Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама