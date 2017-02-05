Боевики выпустили по Авдеевке 8 вагонов боеприпасов за 5 дней

05.02.17 08:32Сколько просмотров этой статьи65Сколько комментариев этой статьи0

В течение последних пяти дней боевики выпустили по позициям украинских военных возле Авдеевки и самому городу 345 тонн боеприпасов, что соответствует восьми заполненным железнодорожным вагонам.

Об этом рассказал руководитель украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) генерал-майор Анатолий Петренко, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

**— В течение последних пяти суток российско-оккупационные войска 13 раз осуществляли штурмовые действия, направленные против подразделений Вооруженных сил Украины и мирного населения в районе Авдеевки.

Более 7 тысяч 500 боеприпасов было выпущено по Авдеевке из тяжелого вооружения. Трое суток, преимущественно ночью, велись обстрелы жилых массивов. В общем, 345 тонн боеприпасов, а это восемь заполненных вагонов, было выпущено по позициям сил АТО и мирным жителям Авдеевки, - сказал Анатолий Петренко.**

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