В Авдеевке начался штурм позиций силовиков - штаб АТО

04.02.17 19:50Сколько просмотров этой статьи52Сколько комментариев этой статьи0

Согласно информации силовиков, несмотря на договоренности о прекращении огня для восстановления поврежденных электросетей в Авдеевке, ополченцы нарушили режим тишины.

По данным украинских военных, несмотря на достигнутые договоренности о прекращении огня для восстановления поврежденных электросетей в Авдеевке, ополченцы нарушили режим тишины.

"Около 17.30 оккупанты начали штурмовые действия наших позиций в районе Авдеевской промзоны с применением 152-миллиметровых орудий и минометов 120 калибра", — говорится в сообщении пресс-центра штаба военной операции.

Ополченцы опровергают информацию об обстреле Авдеевки. "Вооруженные силы Донецкой народной республики, как это уже не раз заявлялось, придерживаются достигнутых договоренностей и не ведут наступательных действий", — заявил РИА Новости представитель оборонного ведомства самопровозглашенной ДНР.

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