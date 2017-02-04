Ураган «Лев» во Франции: без света остались 250 тысяч человек‍

04.02.17 17:00Сколько просмотров этой статьи43Сколько комментариев этой статьи0

В ряде юго-западных регионов Франции из-за урагана был объявлен высший уровень опасности, так как ветер там достигает 130-150 км/час.

Разрушительный ураган, второй день подряд проходящий над территорией Франции, сегодня лишил электричества более 250 тысяч жилищ, расположенных на юго-западе страны - в департаментах Жиронда, Шаранта и Приморская Шаранта. Соответствующую информацию в субботу обнародовал местный оператор электросетей Enedis.

Известно, что основной удар неугомонной стихии накануне пришелся по департаменту Финистер, расположенному на западе Франции. Сегодня же же ураганный ветер, скорость которого достигает 130-150 км/час, уже дует через юго-западную и центральную части страны. Кроме того, ветер сопровождаются мощными ливнями.

В регионах, оказавшихся в эпицентре урагана, власти объявили высший уровень опасности. Такого во Франции не было шесть лет - с 2010 года.

О надвигающемся урагане французское население было заранее предупреждено. Власти ряда городов центральной части страны запретили проведение любых мероприятий на площадях и улицах. Также были перекрыты некоторые дороги. Французам, проживающим в регионах, где бушует природная стихия, рекомендовано не покидать своих домов.

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Суббота, 04.02.2017

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