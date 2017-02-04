В центре Николаева разбирают самовольно установленный 5D-кинотеатр

Владельцы 5D-кинотеатра, который в форме киоска несколько лет стоял на тротуаре на главной улице Николаева Соборной, в субботу, 4 февраля, добровольно демонтируют свое заведение после того, как мэр Александр Сенкевич пригрозил им принудительным демонтажем.

Как сообщает "ПН", рабочие уже отключили МАФ от электросети и разбирают конструкцию.

Напомним, как ранее сообщалось, 23 января текущего года мэр Николаева Александр Сенкевич дал две недели владельцам временного сооружения, в котором разместился 5D-кинотеатр на главной улице города Соборной, чтобы они вывезли из него все оборудование и убрали «будку».

Как сообщил советник городского головы Андрей Ермолаев, владельцы заведения решили сами добровольно убрать конструкцию.

- Срок в две недели истекал в понедельник. Они сами вышли на Александра Федоровича (Сенкевича) и сказали, что сами уберут его. Мы только рады такой реакции – зачем тратить бюджетные деньги, если люди уберут сами. Мы только за добровольный демонтаж, - отметил Ермолаев.

При этом, по его словам, городская власть выступает не против самого 5D-кинотеатра, а против того, чтобы предприниматели нарушали нормы и устанавливали свои конструкции незаконно.

- Дело ведь хорошее, это не пивнуха какая-нибудь. Мы им предложили, что после демонтажа они могут обратиться в архитектуру, и может быть найдется им место где-то в другом месте. Мы не против самого кинотеатра, мы за то, чтобы все это было в рамках порядка, а на то месте они нарушали все нормы, - добавил советник мэра Николаева.

Напомним, как уже сообщалось, в самом центре Николаева, на проспекте Центральном между улицами Соборной и Московской фирма «Стив», имея разрешение на размещение киоска размером 4 квадратных метра, выстроила капитальный магазин на 21 квадратный метр, практически перегородив проход пешеходов по тротуару. На это мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что данный киоск должен быть демонтирован.