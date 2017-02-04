В Средиземном море в течение суток спасли 1300 мигрантов

В течение прошедших суток в Средиземном море были спасены 1300 мигрантов в 13 отдельных спасательных операциях.

— Мигранты, которые передвигались на 13 шхунах, были спасены в центральной части Средиземного моря с помощью итальянской лодки береговой охраны, испанского и британского военных кораблей, а также торговых лодок и судов неправительственных организаций, - сообщает агентство.

Также отмечается, что еще столько же мигрантов были спасены в Средиземном море в среду, 1 февраля.

— Сейчас путешествие из Ливии через Средиземное море в Италию является главным маршрутом в Европу для мигрантов. В прошлом году этот путь преодолели рекордные 181 тысяч лиц, - сказано в материале.

Напомним, что в Средиземном море спасли около 750 мигрантов, которые пытались пробраться в Европу на шести резиновых и деревянных лодках, сообщила береговая охрана Италии.