СБУ поймала админа группы "Вконтакте"

Правоохранители подозревают его в призывах к насильственному свержению конституционного строя и захвату государственной власти.

Украинские правоохранители задержали в Ужгороде администратора группы в социальной сети "Вконткте". Об этом сообщается на официальном сайте СБУ.

Злоумышленник создал фейковые аккаунты в соцсетях и администрировал сообщества, где систематически, за российские деньги, распространял антиукраинские материалы, дискредитировал власть и пропагандировал военную агрессию РФ на Востоке Украины, - рассказали в СБУ.

По факту открыто уголовное производство. Сам подозреваемый на видео рассказывает о том, что конкретно он писал.

Я житель Ужгорода создал страничку в социальной сети "Вконтакте" антиукраинского содержания с критикой действующей власти, АТО, украинских военнослужащих. Весной 2016 года по просьбе неизвестного мне гражданина Российской федерации размещал на украинских сайтах дезинформацию антиукраинского содержания, критикой АТО и украинских военнослужащих, - рассказывает задержанный.

СБУ опубликовала запись перехваченного телефонного разговора бывшего главаря "народного совета ДНР" Андрея Пургина с "депутатом ДНР" Татьяной Дворядкиной. Собеседники обсуждают ситуацию в Авдеевке и Донецке, а так же обстрелы, которые велись из жилых кварталов областного города, подставляя тем самым мирных жителей под возможную "ответку".