Житель Очакова распространял порнографию среди знакомых

Житель Очакова распространял видеоматериалы порнографического характера среди своих знакомых

Мужчине, действия которого подпадают под признаки уголовного преступления, грозит ограничение свободы на срок до пяти лет. Так, в полицию поступило заявление от 34-летней местной жительницы о том, что один из ее знакомых распространяет видео порнографического содержания.

По словам заявительницы, она стала свидетелем того, как ее муж просматривал ролики «пикантного» характера, не имея при этом доступа к сети Интернет. Расспрашивая о происхождении записей, женщина узнала, что видео порнографии записал на диск друг ее мужа. Как выяснилось, запрещенную видеопродукцию распространял 60-летний местный житель.

По месту жительства правонарушителя был проведен санкционированный обыск, в ходе которого изъяты флэш-карты, жесткие диски, мобильный телефон и компьютерное оборудование, с помощью которого злоумышленник распространял порнографию. Изъятое направлено на соответствующую экспертизу.

Следственным отделением Очаковского отдела полиции ГУНП в Николаевской области начато уголовное производство по признакам ч.2 ст.301 Уголовного Кодекса Украины «Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов», санкция которой предусматривает наказание в виде наложения штрафа от ста до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок, с конфискацией порнографической кино- и видеопродукции, средств ее изготовления и демонстрирования. Решается вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении, проводятся следственные действия.