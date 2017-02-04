Сутки в АТО: трое военных погибли, семеро ранены

Всего зафиксировано 115 обстрелов позиций военных.

Как сообщает штаб АТО, продолжаются обстрелы с РСЗО БМ-21 Град, из тяжелой артиллерии и минометов по всей линии соприкосновения. За сутки погибли трое бойцов ВСУ, семеро ранены.

На Донецком направлении, используя РСЗО БМ-21 "Град", велся огонь по Галициновке. Из 152- и 122-миллиметровой артиллерии, 120- и 82-миллиметровых минометов били по Авдеевке, Луганскому, Троицкому и Зайцевому. По Пескам, Каменке, Авдеевке и Луганскому неоднократно огонь вели танки. Из стрелкового оружия боевики открывали огонь по Зайцевому.

На Мариупольском направлении из РСЗО БМ-21 "Град", 152- и 122-миллиметровой артиллерии обстреляна Талаковка. Из 120- и 82-миллиметровых минометов обстреливали Водяное, Красногоровку, Новотроицкое, Лебединское, Павлополь, Широкино, Марьинку, Чермалик. Из гранатометов - Гнутово. По Павлополю огонь вел снайпер. По Водяному и Лебединскому - БМП, по Чермалыку ПТРК, а по Широкиному - БМП и танк.

На Луганском направлении оккупанты из 152- и 122-миллиметровой артиллерии, 120- и 82-миллиметровых минометов вели огонь по Троицкому, Попасной, Новоалександровке и Новозвановке. Из гранатометов и стрелкового оружия - по Крымскому и Катериновке. По Станице Луганской и Валуйскому применяли гранатометы и стрелял снайпер. Зенитные установки вели огонь по Троицкому.

В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 115 обстрелов.

В ДНР же заявляют о 1268 обстрелах из реактивных, артиллерийских, танковых снарядов и мин.. Сообщается о двух погибших и 13 раненых.