У Миколаївській області Держпродспоживслужба провела перевірку колоній

04.02.17 10:33Сколько просмотров этой статьи53Сколько комментариев этой статьи0

Держпродспоживслужба Миколаївської області здійснила перевірку колоній щодо додержання вимог Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення». Виявлено низку порушень.

Про це повідомляється на офіційному сайті служби.

Як відомо з "Миколаївської Правди", протягом 4 кварталу 2016 року та в січні 2017року на території Миколаївської області за ініціативою прокуратури Миколаївської області проведені комплексні перевірки додержання вимог Крімінально-виконавчого кодексу України, Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», а також стандартів Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, враховуючи практику Європейського суду з прав людини, в установах виконання покарань щодо захисту конституційних прав на медико-санітарне забезпечення засуджених в установах пенітенціарної служби області.

До перевірки був залучений головний спеціаліст Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області Ларіонова Т.А. Перевірками охоплені 6 виправних колоній, розташованих в межах Миколаївської області та Миколаївській слідчий ізолятор.

В ході перевірки спеціалістом виявлено низка порушень санітарного законодавства з питань утримання в’язнів, забезпечення якісним харчуванням, та наданням необхідного медичного обслуговування з дотриманням вимог санітарних норм та правил.

За результатами перевірки спеціалістом Держпродспоживслужби надана консультативна допомога та роз’яснення з основних законодавчих та нормативних документів, направлених на забезпечення в’язнів належним харчуванням, якісною медичною допомогою та необхідними побутовими умовами. Надані необхідні пропозиції по усуненню встановлених недоліків.

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Суббота, 04.02.2017

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