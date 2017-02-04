Как группы автоналетчиков атакуют туристов и дальнобойщиков на украинских дорогах

04.02.17 09:13Сколько просмотров этой статьи42Сколько комментариев этой статьи0

Полиция:"Смотрящие за трассой" просят у иностранцев $100 за проезд"

Преступники, которые орудуют на украинских трассах и парковках, обновили свои методы. Если раньше бандиты прыгали с мостов на фуры, то теперь облюбовали "карманы" и стали требовать деньги за проезд. Чего опасаться украинским водителям на трассах и как уберечься от преступников.

Как рассказали "Сегодня" силовики, одну из новых "карманных" банд поймали на днях. "По ночам грабители специально выискивали на трассах припаркованные в "карманах" (местах для временной парковки и отдыха водителей) авто и атаковали их. Банда состояла из троих молодых людей, они пробивали колеса, разбивали битой окна и грабили транспорт.

В приоритете у них были, конечно, фуры, потому как дальнобойщики имели при себе крупные суммы, но среди пострадавших есть и водители легковых авто. У сонных водителей отбирали деньги, телефоны и планшеты", — рассказали в полиции Ровенской области.

По их словам, работала банда очень быстро — на все про все у них уходило 30—40 секунд. "На их счету более десятка преступлений, совершенных в 13 областях. Они орудовали несколько месяцев. Чтобы их поймать, наши сотрудники две недели следили почти за всеми автозаправками области", — говорит спикер ровенской облполиции Ольга Олийнык. Суд над преступниками может начаться в феврале.

СМОТРЯЩИЕ И "ЦЫГАНЕ"

В угрозыске Нацполиции нам рассказали, что кроме примитивных налетов сейчас есть еще несколько видов изощренных преступлений на трассах Украины.

"Не часто, но за последнее время были случаи, когда преступники останавливали автомобили с иностранными номерами. Далее работали по такой схеме. Если понимали, что водитель не знает украинских законов и ментальности, то сообщали ему, что они — смотрящие за этой трассой, а проезд по ней платный.

Цену устанавливали спонтанно, могли потребовать $100, а если понимали, что человек при деньгах, то называли сумму в $200, — рассказали нам оперативники угрозыска Нацполиции. — Кроме таких "разводил" на трассах появились злоумышленники, которых мы называем "цыганами".

Это люди, припарковавшие автомобиль на обочине. Дальше они работают так: выбирая визуально недорогой проезжающий автомобиль, машут водителю с просьбой остановиться.

Если тот притормозил, то рассказывают, мол, закончился бензин, а деньги на карте, которой нет с собой. Просят купить за "сущие копейки" массивный браслет или цепочку и говорят, что украшение — золотое. Взамен просят обычно 1,5—2 тысячи гривен, мол, нужно срочно ехать.

К сожалению, находятся любители легкой наживы, которые клюют на такие "понты" и покупают "золото". В эйфории пребывают до посещения ломбарда, где узнают, что это не золото".

БЕЗ ПОДСТАВ

В полиции нескольких областей нам рассказали, что сейчас практически на нет сошли преступления с "разводом" водителей во время движения.

Суть преступления заключалась в том, что водитель дорогого автомобиля, на котором заранее была нанесена царапина, проезжая мимо другого авто на трассе, тормозил его, винил в нанесении царапины и требовал возмещения ущерба.

"Сейчас на руках много оружия, возможно, "разводилы" опасаются получить пулю за такие свои действия", — считают некоторые оперативники.

В целом же силовики ожидают, что ситуация с преступностью на трассе улучшится с запуском дорожной полиции. Напомним, ее старт запланирован на лето этого года.

Тренинги и караваны.

Автоперевозчики говорят, что, по неофициальной информации, число краж из фур за последнее время увеличилось, поэтому принимают контрмеры.

"Кроме технических средств безопасности, важным составляющим условием предупреждения хищений, краж и разбойных нападений, при осуществлении международных автомобильных перевозок грузов, являются профессиональные действия специалистов и водителей автотранспортных компаний.

В нашем учебном центре мы проводим специальные тренинги с целью повышения осведомленности слушателей о повышенных мерах безопасности против краж – конфиденциальность информации о характере груза, маршруте следования, отдых на охраняемых паркингах, отказ от перевозки попутчиков, алгоритм действий в случае опасности, и пр", — рассказала нам замдиректора учебного центра Ассоциации международных перевозок Украины Лариса Добруха.

В то же время сами дальнобойщики говорят, что во избежание ограблений едут караванами, а водители-частники, которые перевозят грузы, считают неплохой защитой ночевку возле КПП полиции.

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