В Корабельном районе поймали вора москитных сеток

В Корабельный отдел полиции обратились жители двух домов, расположенных по улицам Зои Космодемьянской и 295-й Стрелковой Дивизии, которые сообщили, что из их окон исчезли москитные сетки.

Как сообщает "Ник Вести", правоохранители установили личность злоумышленника. Им оказался 30-летний ранее судимый местный житель, сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

По словам вора, на совершение краж его «толкнуло» очень тяжелое материальное положение. Выяснилось, что вообще его интересовали только алюминиевые рамки, он сдавал как металлолом.

Таким образом, заметив окна квартир, расположенных на первом этаже домов и не защищенных решеткой, в ночь с шестого на седьмое января он реализовал свой «план», при этом саму сетку вырезал и выбрасывал, а рамки сдал на металлолом. На счету вора восемь краж и около 20 испорченных сеток.

Следственным отделением Корабельного отдела полиции ГУНП в Николаевской области начаты уголовные производства по признакам части 2 статьи 185 Уголовного кодекса Украины «Кража», наказывается арестом на срок от трех до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на тот же срок.

Решается вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении и избрании меры пресечения.