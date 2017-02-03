Мужчина, катаясь на буере, провалился под лед в районе Варваровского моста в Николаеве

03.02.17 21:00Сколько просмотров этой статьи36Сколько комментариев этой статьи0

3 февраля, на реке Южный Буг в районе Варваровского моста в Николаеве мужчина, катаясь на бурее (лодка на поньках под парусом), провалился под лед.

На место происшествия прибыли дежурные смены аварийно-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения и оперативно-координационного центра Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области, а также отделения 10 взвода военизированного горно-спасательного (аварийно-спасательного) отряда ГСЧС Украины на судне с воздушной подушкой СВП «Пегас 5У».

Как известно из "Ник Вести", спасатели добрались до пострадавшего в специальных костюмах и с помощью носилок, что не тонут, вытащили мужчину на крепкий лед. Катером на воздушной подушке пострадавшего доставили на берег и передали бригаде скорой медицинской помощи.

Работы осложнялись тем, что толщина ледового покрытия достаточно тонкая и существовала угроза проломление льда в момент проведения спасательной операции.

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Пятница, 03.02.2017

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