Мэр Луцка умер

В больнице не назвали причину смерти, сославшись на то, что диагноз является конфиденциальной информацией.

Мэр Луцка Николай Романюк умер, пишет Украинская правда со ссылкой на луцкую городскую больницу. Кроме того, об этом сообщают местные издания.

При этом в больнице не назвали причину смерти, сославшись на то, что диагноз является конфиденциальной информацией.

В пресс-службе луцкого горсовета отказались комментировать информацию местных изданий о смерти руководителя города.

"Ситуация сложная", – сказали в мэрии.