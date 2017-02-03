Главу департамента НБУ задержали на взятке $25 тысяч

03.02.17 18:30Сколько просмотров этой статьи48Сколько комментариев этой статьи0

Чиновник вымогал деньги за регистрацию в Украине платежной системы.

Руководитель Департамента платежных систем Национального банка Украины и три его сообщника задержаны по подозрению в получении взятки в сумме 25 тысяч долларов, сообщает ГПУ.

Согласно информации на сайте Нацбанка, руководителем департамента платежных систем является Сергей Шацкий.

По информации надзорного ведомства, чиновник "разработал преступную схему, направленную на вымогательство и получение через посредников от директора одной из фирм взятки на общую сумму 35 тысяч долларов в два этапа".

Причем взятку он вымогал за регистрацию в НБУ внутригосударственной платежной системы Платисервис и выдачу соответствующего свидетельства.

"Правоохранители задержали чиновника при получении последней части взятки в сумме 25 тысяч долларов. Также задержали трех его сообщников, которые выступали в роли посредников. Один из них является гражданином Азербайджана, о чем уже сообщили посольству этой страны", – говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено два уголовных дела. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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