Главу департамента НБУ задержали на взятке $25 тысяч

Чиновник вымогал деньги за регистрацию в Украине платежной системы.

Руководитель Департамента платежных систем Национального банка Украины и три его сообщника задержаны по подозрению в получении взятки в сумме 25 тысяч долларов, сообщает ГПУ.

Согласно информации на сайте Нацбанка, руководителем департамента платежных систем является Сергей Шацкий.

По информации надзорного ведомства, чиновник "разработал преступную схему, направленную на вымогательство и получение через посредников от директора одной из фирм взятки на общую сумму 35 тысяч долларов в два этапа".

Причем взятку он вымогал за регистрацию в НБУ внутригосударственной платежной системы Платисервис и выдачу соответствующего свидетельства.

"Правоохранители задержали чиновника при получении последней части взятки в сумме 25 тысяч долларов. Также задержали трех его сообщников, которые выступали в роли посредников. Один из них является гражданином Азербайджана, о чем уже сообщили посольству этой страны", – говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено два уголовных дела. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.