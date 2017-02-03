20.01.17 22:064760
В Авдеевке начали восстанавливать энергоснабжение
|03.02.17 18:10
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Бригада электромонтажников работает на месте разрыва одного из вводов ЛЭП.
Бригада электромонтажников работает на месте разрыва одного из вводов ЛЭП.
В Авдеевке ремонтные бригады начали работы по восстанавлению энергоснабжение, заявил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский в Facebook.
"В данный момент бригада электромонтажников работает на месте разрыва одного из вводов ЛЭП (линии электропередачи)", - написал он.
По его словам, ремонтные бригады максимально используют светлое время суток для устранения последствий обстрелов.