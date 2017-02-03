В Авдеевке начали восстанавливать энергоснабжение Бригада электромонтажников работает на месте разрыва одного из вводов ЛЭП. В Авдеевке ремонтные бригады начали работы по восстанавлению энергоснабжение, заявил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский в Facebook. "В данный момент бригада электромонтажников работает на месте разрыва одного из вводов ЛЭП (линии электропередачи)", - написал он. По его словам, ремонтные бригады максимально используют светлое время суток для устранения последствий обстрелов. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама