Стали известны подробности покушения на владельца похоронного бюро

03.02.17 17:19Сколько просмотров этой статьи64Сколько комментариев этой статьи0

Владельцу похоронного бюро в Николаеве Дмитрию Максу, на которого было совершено покушение 1 февраля на территории областного бюро СМЭ, повезло благодаря тому, что пули были небоевые.

Об этом идет речь в сюжете программы «Надзвичайні новини», сообщает "Свидок.Инфо".

Как известно, покушение произошло прямо на глазах собеседницы предпринимателя. Неизвестный трижды выстрелил в владельца похоронного бюро, после чего злоумышленник беспрепятственно скрылся через заднюю дверь двора и уехал на автомобиле, номера которого никто не успел заметить.

«Были люди. Причем со мной стояла разговаривала женщина, не стесняясь кого-либо подходят, стреляют, уходят. По какой причине это произошло — я только догадываюсь», - вспоминает случившееся Макс.

После произошедшего Дмитрий был госпитализирован в БСМП и, как говорится в сюжете, ему просто повезло, поскольку пули были небоевые.

«Была обнаружена рана в лобной области. В области раны находился ранящий снаряд в виде резиновой эластичной пули», - рассказывает главврач больницы Александр Демьянов.

На сегодняшний день пострадавший чувствует себя нормально, но вот не догадывается, кто мог держать на него злобу:

«На почве личной неприязни — я сомневаюсь. У меня нет ни с кем таких моментов, чтоб могло бы в такое русло перерасти», - заверяет бизнесмен.

Как известно, это не первая попытка покушения на Дмитрия Макса. Так, в августе 2016 года на него уже было совершено нападение — тогда злоумышленники стреляли по ногам. Преступников не нашли и по сей день.

В полиции рассматривают несколько версий произошедшего, одна из них — предпринимательская деятельность Дмитрия. Устанавливаются лица, причастные к совершению покушения на жизнь гражданина, и свидетели преступления.

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