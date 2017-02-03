В Калифорнии мужчина забросил в наполненный людьми ресторан бомбу

В Калифорнии в городе Пасаден неизвестный мужчина бросил взрывное устройство в помещение одного из ресторанов.

По данным телеканала АВС, данный инцидент произошел в четверг вечером в ресторане Cheesecake Factory. Очевидцы рассказали, что неизвестный мужчина скрылся с места преступления. Его мотивы не известны.

«Вечером 2 февраля зажигательное взрывное устройство сработало в помещении ресторана Пасадены. К счастью, никто из наших гостей и персонала не пострадал. Правоохранительные органы расследуют обстоятельства инцидента, мы надеемся возобновить работу в пятницу», — говорится в заявлении ресторана.

По данным телеканала, после поступивших сообщений о взрыве на место ЧП прибыли полицейские, которые эвакуировали людей из помещения и обнаружили «сдетонировавшее пиротехнического устройство».

Отметим, что к счастью, никто из посетителей не пострадал.

Предполагается, что преступник мог быть выходцем с Ближнего Востока.