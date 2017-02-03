На Николаевщине почтальон присвоила пенсии восьми стариков

Подделав подписи пенсионеров, женщина завладела денежными средствами восьми жителей Витовского района.

К руководству государственного предприятия за помощью обратился пожилой мужчина, который пожаловался на то, что не получил свою пенсию. Проведя служебное расследование, работники заведения обнаружили еще семь граждан, которые остались без денежного обеспечения, возместили им потери и сообщили о происшествии в полицию.

Правоохранители выяснили, что к совершению указанных преступлений причастна 46-летняя работница почты. Из объяснений почтальона стало известно, что пенсии она якобы «случайно потеряла».

По стечению обстоятельств это происходило два дня подряд, но об указанных фактах женщина не сообщала руководству. С ее утверждений, опасаясь потерять работу, она подделала подписи пенсионеров о получении ими денег, «списав» таким образом около 20000 грн.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Николаевской области, злоумышленнице объявлено о подозрении.

Следственным отделением Витовского отдела полиции Корабельного ОП проводится расследование уголовных производств, начатых по признакам ч.3 ст.191 УК Украины «Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением», санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, и по ч.3 ст.358 УК Украины «Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов», что наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.