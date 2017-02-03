На Николаевщине полицейские ищут похитителя бензопилы, шуруповерта, дрели и болгарки

Двое жителей города Первомайск обратились в полицию с заявлениями о хищении принадлежащего им имущества.

Об этом сообщили в Первомайском отделе полиции ГУНП Николаевской области.

Со слов 41-летнего заявителя, в ночь с 31 января на 01 февраля 2017 года с его автомобиля «КАМАЗ», который был припаркован у дома №16/А по ул. Екатерины Билокур в г.Первомайск, неизвестные похитили две аккумуляторные батареи.

Той же ночью неизвестные, сорвав навесные замки, проникли в подвальное помещение многоэтажного дома №52 по ул.Вокзальная в г.Первомайск, откуда похитили бензопилу, шуруповерт, дрель и болгарку.

Следователями Первомайского отдела полиции ГУ Национальной полиции в Николаевской области начаты уголовные производства по признакам ч.ч.1 и 3 ст.185 УК Украины «Кража», санкции которых предусматривают наказание от наложения штрафа до лишения свободы на срок до шести лет. Продолжается досудебное следствие.

Правоохранители устанавливают лиц, причастных к совершению данных преступлений.

Полицейские обращаются к гражданам, которые стали свидетелями совершения указанных краж, которые произошли в ночь с 31 января на 01 февраля 2017 году возле дома №16/А по ул.ЕкатериныБилокур и дома №52 по ул.Вокзальная в г.Первомайск, или обладают информацией, полезной для следствия, сообщить в Первомайский отдел полиции по адресу: г.Первомайск, ул.Грушевского 29, или по телефонам (05161)7-52-02, 102.