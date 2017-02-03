Спасатели ликвидировали сильный пожар в строительном магазине на Харьковщине
|03.02.17 13:35
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В пос.Шевченково (Шевченковский р-н, Харьковская обл) в пятницу ночью произошел крупный пожар в магазине строительных материалов.
Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области, сообщение о возгорании поступило на номер "101" в 3.42.
"Когда к месту вызова прибыл районный пожарно-спасательное подразделение, площадь пожара составляла 360 кв.м. Огонь охватил почти всю площадь магазина.
Большая горючая загрузка способствовала быстрому распространению огня, выделению огромного количества тепловой энергии и интенсивного теплового излучения, что в свою очередь привело к разрушению несущих конструкций крыши здания", - говорится в сообщении.
Руководитель тушения пожара вызвал дополнительные силы и средства.
После этого к месту пожара дополнительно прибыли спасательные подразделения ГСЧС из г.Купянска, пос.Чкаловское (Чугуевскоий район области) и добровольная пожарная команда Шевченковского комбината хлебопродуктов. Всего около 20 человек личного состава ГСЧС и 5 автоцистерн (в т.ч. одна волонтерская).
В 05.20 пожар был локализован. В 12.58 – полностью ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.
Причина возгорания устанавливается.