Спасатели ликвидировали сильный пожар в строительном магазине на Харьковщине

03.02.17 13:35Сколько просмотров этой статьи63Сколько комментариев этой статьи0

В пос.Шевченково (Шевченковский р-н, Харьковская обл) в пятницу ночью произошел крупный пожар в магазине строительных материалов.

Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области, сообщение о возгорании поступило на номер "101" в 3.42.

"Когда к месту вызова прибыл районный пожарно-спасательное подразделение, площадь пожара составляла 360 кв.м. Огонь охватил почти всю площадь магазина.

Большая горючая загрузка способствовала быстрому распространению огня, выделению огромного количества тепловой энергии и интенсивного теплового излучения, что в свою очередь привело к разрушению несущих конструкций крыши здания", - говорится в сообщении.

Руководитель тушения пожара вызвал дополнительные силы и средства.

После этого к месту пожара дополнительно прибыли спасательные подразделения ГСЧС из г.Купянска, пос.Чкаловское (Чугуевскоий район области) и добровольная пожарная команда Шевченковского комбината хлебопродуктов. Всего около 20 человек личного состава ГСЧС и 5 автоцистерн (в т.ч. одна волонтерская).

В 05.20 пожар был локализован. В 12.58 – полностью ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.

Причина возгорания устанавливается.

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