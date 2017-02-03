На Николаевщине спасли женщину с двумя детьми из горящей квартиры

03.02.17 09:20Сколько просмотров этой статьи50Сколько комментариев этой статьи0

1 февраля в 22:48 на пункт связи 21 Государственной пожарно-спасательной части по охране Новоодесского района поступило сообщение о пожаре в трехкомнатной квартире, расположенной на первом этаже четырехэтажного дома по ул. Чапаева в с. Новопетровское Новоодесского района Николаевской области.

По указанному адресу прибыл дежурный караул подразделения. Из-за плотного задымления в подъезде, женщина и двое детей, проживающих на втором этаже, не в состоянии были выйти на свежий воздух.

Спасатели с помощью выдвижной лестницы, через окно эвакуировали женщину и двух детей 5 и 6 лет.

В 23:51 пожар локализован и в 00:12 - ликвидирован на площади 35 м.кв., его причина устанавливается. Работала 1 единица техники и 4 человека личного состава.

Как сообщает "Новостной Николаев", дополнительно еще привлекались: аварийная бригада ОАО «Николаевгаз» и следственно-оперативная группа Главного управления Национальной полиции в Николаевской области, сообщили в главном спасательном ведомстве области.

Похожие новости

27.01.17 20:47Член исполкома Николаевского горсовета считает новые тарифы необоснованно завышенными

27.01.17 12:15Студентам николаевской "могилянки" уже неделю не приходит стипендия

26.01.17 12:12«Земля должна принадлежать народу Украины», - глава николаевской «Батькивщины»

26.01.17 11:02За ніч дорожники Миколаївщини використали майже 60 тонн ПСС

26.01.17 10:26Олексій Савченко: «Заходи з енергоефективності освітніх та медичних закладів, об’єктів спортивної інфраструктури – в пріоритеті розвитку Миколаївщини»

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Пятница, 03.02.2017

Закругление верхнее-левое

11:38Во Львовской области в вагоне с щебнем нашли тело ребенка

11:23Скончалась старейшая актриса России

11:23Белкина выиграла золото зимней Универсиады по биатлону

11:05В Николаеве тарифы на услуги ЖКХ нужно снизить как минимум на 20% — депутат Солтис

11:00Министр обороны Эстонии выступило против гастролей ансамбля имени Александрова

10:54Миколаївцям розповіли, де не буде води

10:47После смерти мужчины его кожу снимут и повесят в раму

10:36Циничный план Кремля по Донбассу: В РФ дали совет Украине

10:24NASA: К Земле приближается астероид размером с двухэтажный автобус‍

10:14На Николаевщине пенсионеры могут получить новые знания

10:10Кого в Украине коснется военное положение

10:01Гороскоп на сегодня, 3 февраля 2017, по знакам Зодиака

10:00В Украине создают госпитальные округа. Что это такое?

09:55В США выставлен на аукцион личный телефон Адольфа Гитлера

09:44Facebook заплатит 500 млн долларов за кражу технологий виртуальной реальности

09:303 натуральных продукта, которые помогут избавиться от варикоза

09:20На Николаевщине спасли женщину с двумя детьми из горящей квартиры

09:17Кто и когда будет выходить на пенсию позже: МВФ настаивает на повышении пенсионного возраста

08:45Умер раненый в Авдеевке подполковник ГСЧС

08:40У Польщі хочуть запровадити "недільну тишу"

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

20.01.17 11:521350

Прокурор Николаевской области Дунас заработал в декабре 27 тысяч грн премии

20.01.17 12:001440

Сегодня родился итальянский кинорежиссер, обладатель пяти премий «Оскар» Федерико Феллини

20.01.17 12:361480

Китайский робот-журналист написал свою первую статью за секунду

20.01.17 12:451290

Янукович пожаловался в суд на ГПУ

Самые читаемые

25.01.17 09:2213270

Сегодня День Татьяны – праздник студентов

24.01.17 00:418450

«Почему пенсионеры платят квартплату, а депутат Филевский нет?», - Владислав Чайка

22.01.17 08:475900

Рева о пенсионной реформе: будет шок

29.01.17 19:255790

«Свободовцы» прошли по центру Николаева факельным шествием

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама