На Николаевщине спасли женщину с двумя детьми из горящей квартиры

1 февраля в 22:48 на пункт связи 21 Государственной пожарно-спасательной части по охране Новоодесского района поступило сообщение о пожаре в трехкомнатной квартире, расположенной на первом этаже четырехэтажного дома по ул. Чапаева в с. Новопетровское Новоодесского района Николаевской области.

По указанному адресу прибыл дежурный караул подразделения. Из-за плотного задымления в подъезде, женщина и двое детей, проживающих на втором этаже, не в состоянии были выйти на свежий воздух.

Спасатели с помощью выдвижной лестницы, через окно эвакуировали женщину и двух детей 5 и 6 лет.

В 23:51 пожар локализован и в 00:12 - ликвидирован на площади 35 м.кв., его причина устанавливается. Работала 1 единица техники и 4 человека личного состава.

Как сообщает "Новостной Николаев", дополнительно еще привлекались: аварийная бригада ОАО «Николаевгаз» и следственно-оперативная группа Главного управления Национальной полиции в Николаевской области, сообщили в главном спасательном ведомстве области.