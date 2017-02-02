В зоне АТО погибли двое военных

Еще девять бойцов получили ранения.

В зоне проведения АТО сегодня погибли двое украинских бойцов, девять получили ранения, сообщил пресс-центр штаба АТО.

Всего за день зафиксировано 54 обстрелы

"На Донецком направлении российско-оккупационные войска вели огонь по нашим позициям с РСЗО БМ-21 Град в районе Авдеевки. Здесь же в течение всего дня практически непрерывно огонь вели танки, минометы, гранатометы и стрелковое оружие. По Луганскому и Песках – минометы и БМП противника", - говорится в сообщении.

Указывается, что на Мариупольском направлении по позициям ВСУ в районе Широкино огонь вела реактивная система Град "П", 122 миллиметровая артиллерия, 120 и 82 миллиметровые минометы вели огонь по Водяном, Широкино, Опытном, Марьинке, Чермалыке.

"По Березовом и Водяном боевики вели огонь из гранатометов, зенитных установок, стрелкового оружия. Чермалык обстреляли из ПТРК, а по позициям возле Марьинки огонь вел снайпер. На Луганском направлении – из минометов обстреляли Крымское. С гранатометов и стрелкового оружия – Новозвановку", - сообщили в штабе.