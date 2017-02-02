Чиновник пытался вывести из госсобственности 62 га земли вблизи Львова

02.02.17 18:30Сколько просмотров этой статьи68Сколько комментариев этой статьи0

Чиновник районной государственной админинстрации пытался незаконно вывести из госсобственности 62 га земли вблизи Львова, а затем продать ее

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Так, начальник отдела районной госадминистрации незаконно подготовил распоряжение об отчуждении 62,25 га земель вблизи Львова, чтобы передать ее в частную собственность.

«Злоумышленник вывел в коммунальную собственность участок площадью 62,25 га. В дальнейшем разделил ее на части и подготовил документы для приватизации земельных участков конкретными лицами, в том числе, подконтрольных ему. Рыночная стоимость - 94,8 млн гривен», - отметили в полиции.

Отмечается, что этот земельный участок относится к составу земель научно-исследовательских учреждений и учебных заведений в соответствии с законодательством проведения ее удаление может быть исключительно Кабинетом Министров Украины.

В конце января следователь следственного управления полиции Львовщины сообщил чиновнику о подозрении по ч.2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины. На земельный участок наложен арест.

В настоящее время досудебное расследование завершено, а материалы дела с обвинительным актом направлены в суд.

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