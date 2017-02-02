На Херсонщине участники АТО перекрыли дорогу поезду

На железнодорожной станции Белая Криница Великоалександровского района группа мужчин в одежде с элементами камуфляжной формы, перекрыла движение пассажирскому поезду Николаев — Ивано-Франковск.

Около десятка участников акции просто вышли на пути и встали перед тепловозом, игнорируя сигналы машиниста.

Это были АТОшники и примкнувшие к ним волонтеры, которые протестовали таким образом против раздачи земель общественных пастбищ в частные руки при содействии служащих Госгеокадастра Украины. Освободить пути пикетчиков уговаривали сотрудники полиции вместе с чиновниками райгосадминистрации. И уговорили, но вот надолго ли?

— Граждане, представившиеся членами общественной организации ветеранов-участников АТО, пояснили, что перекрытием движения хотели привлечь внимание к проблеме передела пастбищ и ущемления интересов крестьян.

После того, как в райгосадминистрации пообещали обсудить эту тему с участием акти­вистов, те освободили дорогу составу. Силу к ним не применяли и никого не задерживали, — дополнил историю начальник Великоалександровского отделения Национальной полиции подполковник Вадим Ковальчук.

По факту блокирования транспорт­ных коммуникаций (ст. 279 УК Украины) полиция начала уголовное производство.

Не исключено, что с пикетчиков через суд будут взыскивать ущерб, нанесенный их акцией — за­прос об этом в «Укрзализныцю» уже отправлен.

Ведь поезд остановили только на 20 минут, но из-за дальнейшего сбоя графика движения он до­брался до конечного пункта своего маршрута с опозданием аж на 6 часов. Чему пассажиры, конечно же, не были рады и действий АТОшников не одобрили.

Напомним: участники боевых действий на востоке Украины уже выражали резкое недовольство работой регионального подразделения Гос­геокадастра, устроив выволочку его начальнику прямо в служебном кабинете.

Но общего языка с АТОшниками ведомство так и не нашло. Объяснения землеустроителей ветеранов явно не удовлетворили. И теперь вспышки недовольства пере­мещаются из областного центра в районы.