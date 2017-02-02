20.01.17 07:171370
На Херсонщине участники АТО перекрыли дорогу поезду
|02.02.17 17:30
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На железнодорожной станции Белая Криница Великоалександровского района группа мужчин в одежде с элементами камуфляжной формы, перекрыла движение пассажирскому поезду Николаев — Ивано-Франковск.
На железнодорожной станции Белая Криница Великоалександровского района группа мужчин в одежде с элементами камуфляжной формы, перекрыла движение пассажирскому поезду Николаев — Ивано-Франковск.
Около десятка участников акции просто вышли на пути и встали перед тепловозом, игнорируя сигналы машиниста.
Это были АТОшники и примкнувшие к ним волонтеры, которые протестовали таким образом против раздачи земель общественных пастбищ в частные руки при содействии служащих Госгеокадастра Украины. Освободить пути пикетчиков уговаривали сотрудники полиции вместе с чиновниками райгосадминистрации. И уговорили, но вот надолго ли?
— Граждане, представившиеся членами общественной организации ветеранов-участников АТО, пояснили, что перекрытием движения хотели привлечь внимание к проблеме передела пастбищ и ущемления интересов крестьян.
После того, как в райгосадминистрации пообещали обсудить эту тему с участием активистов, те освободили дорогу составу. Силу к ним не применяли и никого не задерживали, — дополнил историю начальник Великоалександровского отделения Национальной полиции подполковник Вадим Ковальчук.
По факту блокирования транспортных коммуникаций (ст. 279 УК Украины) полиция начала уголовное производство.
Не исключено, что с пикетчиков через суд будут взыскивать ущерб, нанесенный их акцией — запрос об этом в «Укрзализныцю» уже отправлен.
Ведь поезд остановили только на 20 минут, но из-за дальнейшего сбоя графика движения он добрался до конечного пункта своего маршрута с опозданием аж на 6 часов. Чему пассажиры, конечно же, не были рады и действий АТОшников не одобрили.
Напомним: участники боевых действий на востоке Украины уже выражали резкое недовольство работой регионального подразделения Госгеокадастра, устроив выволочку его начальнику прямо в служебном кабинете.
Но общего языка с АТОшниками ведомство так и не нашло. Объяснения землеустроителей ветеранов явно не удовлетворили. И теперь вспышки недовольства перемещаются из областного центра в районы.