«Он не совладал с эмоциями», - Вячеслав Симченко

02.02.17 17:15Сколько просмотров этой статьи86Сколько комментариев этой статьи0

Глава фракции «Блок Петра Порошенко «Солидарность» в Николаевском городском совете Вячеслав Симченко прокомментировал вчерашнее заявление депутата Евгения Рымаря, которым он оскорбил жителей Донбасса.

Как сообщил Вячеслав Симченко журналисту Подробности, депутат Рымарь просто не совладал с эмоциями из-за трагических и обостренных в последнее время событий на Востоке Украины.

  • Я думаю, что Женя (Евгений Рымарь - Ред.) просто не совладал с эмоциями. Он всегда был адекватным и рассудительным, никогда не проявлял необузданности и радикализма.

Могу предположить, что это произошло под воздействием ряда похорон, которые проходили в городе. Однозначно это неправильное заявление, которое не должно вообще звучать.

Люди одинаковые везде. Это факт и не подлежит обсуждению. Надеюсь, что он уже осознал свою несдержанность, - сообщил Вячеслав Симченко.

Также глава николаевской ячейки фракции добавил, что в ближайшее время состоится заседание всех членов партии, на котором будет рассмотрен данный вопрос.

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