СБУ: прикордонник, який погорів на хабарі, намагався змити тисячі гривень в унітаз

Прикордонники разом зі співробітниками військової прокуратури та СБУ викрили у хабарництві інспектора відділу "Солотвино" Мукачівського прикордонного загону. Під час затримання чоловік намагався змити тисячі гривень неправомірної вигоди у каналізацію вбиральні.

Про це повідомляє прес-служба СБУ. За інформацією СБУ, за пропуск через кордон машини з продуктами харчування зловмисник вимагав від місцевого жителя півтори тисячі доларів.

Правоохоронці затримали прикордонника на його робочому місці під час одержання хабара.

"Під час обшуку приміщень відділу оперативники СБУ вилучили денну "чорну" касу (900 євро, 200 доларів, 16 тисяч гривень і 2100 леїв), приховану за радіаторами службових приміщень і вбиральні", - йдеться в повідомленні.

На даний час тривають оперативно-слідчі дії щодо встановлення всіх причетних до корупційної діяльності.