20.01.17 07:171370
В Закарпатье произошел сход снежных лавин на автодороги
|02.02.17 16:22
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На Закарпатье сошло несколько снежных лавин, затруднено движение транспорта
На Закарпатье сошло несколько снежных лавин, затруднено движение транспорта
На Закарпатье сегодня, 2 февраля 2017 года, произошел сход снежных лавин на автомобильные дороги, движение транспорта частично перекрыто.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Cход лавин произошел в Тячевском районе на автодорогу местного значения Нересница - Широкий Луг. Сейчас движение транспорта на этом участке перекрыто.
"2 февраля, около 11:30 на Закарпатье произошел сход трех снежных лавин на автодорогу местного значения Нересница - Широкий Луг, км 10+300 - км 10+420 Тячевского района, объемом более 500 кубометров снега.
Движение транспорта перекрыто. Над расчисткой дороги от снежной лавины работает техника из филиала "Тячевский райавтодор", - говорится в сообщении.
Кроме того, сход лавин произошел в Межгорском районе на автодорогу Межгорье - Колочава - Буштино.
Здесь пока перекрыта одна полоса дороги, движение транспорта затруднено. "В 12:00 произошел сход трех снежных лавин на автодорогу Т-07-20 Межгорье - Колочава - Буштино, км 22 - км 23 объемом около 35 кубометров снега.
Перекрыта одна полоса дороги, движение транспорта затруднено. Над расчисткой дороги от снежной лавины работает техника из Межгоского райавтодора", - говорится в сообщении. Вчера UA-Reporter сообщал, что 2-3 февраля в горных районах Закарпатской области ожидается значительный уровень лавинной опасности.