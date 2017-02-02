В Закарпатье произошел сход снежных лавин на автодороги На Закарпатье сошло несколько снежных лавин, затруднено движение транспорта На Закарпатье сегодня, 2 февраля 2017 года, произошел сход снежных лавин на автомобильные дороги, движение транспорта частично перекрыто. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Cход лавин произошел в Тячевском районе на автодорогу местного значения Нересница - Широкий Луг. Сейчас движение транспорта на этом участке перекрыто. "2 февраля, около 11:30 на Закарпатье произошел сход трех снежных лавин на автодорогу местного значения Нересница - Широкий Луг, км 10+300 - км 10+420 Тячевского района, объемом более 500 кубометров снега. Движение транспорта перекрыто. Над расчисткой дороги от снежной лавины работает техника из филиала "Тячевский райавтодор", - говорится в сообщении. Кроме того, сход лавин произошел в Межгорском районе на автодорогу Межгорье - Колочава - Буштино. Здесь пока перекрыта одна полоса дороги, движение транспорта затруднено. "В 12:00 произошел сход трех снежных лавин на автодорогу Т-07-20 Межгорье - Колочава - Буштино, км 22 - км 23 объемом около 35 кубометров снега. Перекрыта одна полоса дороги, движение транспорта затруднено. Над расчисткой дороги от снежной лавины работает техника из Межгоского райавтодора", - говорится в сообщении. Вчера UA-Reporter сообщал, что 2-3 февраля в горных районах Закарпатской области ожидается значительный уровень лавинной опасности. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама