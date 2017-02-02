В Николаеве наркоман расхаживал по улице со шприцом

Подозреваемого в хранении наркотиков патрульные задержали в Корабельном районе.

Сегодня, около одиннадцатого часа, на улице Свободной патрульные увидели мужчину, который при их появлении начал скрываться.

При приближении к нему, инспекторы увидели как он бросил на снег медицинский шприц с коричневым веществом. В дальнейшем подозреваемый признался, что в шприце находится наркотик, который он приобрел для собственного употребления.

На место происшествия стражи порядка вызвали работников следственно-оперативной группы отдела полиции. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Николаева.